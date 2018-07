Shoreham-by-Sea (dpa) - Während einer Flugshow in Südengland sind beim Absturz eines Flugzeugs sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug stürzte während eines Manövers auf eine Straße und in mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei mitteilte. Dem lokalen Radiosender Splash FM zufolge stürzte das Flugzeug nur etwa 400 Meter entfernt von Familien ab, die sich die Shoreham Airshow anschauten. Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie ein Flugzeug während eines Looping-Manövers nicht reichzeitig wieder hochzog, abstürzte und in Flammen aufging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.