Washington (AFP) Der Peter-Mackler-Preis für besonderen Mut und Ethik im Journalismus geht in diesem Jahr an die syrische Journalistin Saina Erhaim. Die 30-Jährige werde für ihre Verdienste um die Ausbildung von Bürgerreportern in Syrien ausgezeichnet, erklärten die Organisatoren am Samstag. Erhaim verbreite journalistische Werte in einem von "Gewalt und Irrationalität" heimgesuchten Land.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.