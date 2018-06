Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Megan Fox hat die Scheidung von ihrem Ehemann Brian Austin Green eingereicht. Die aus Filmen wie "Transformers" und "Ninja Turtles" bekannte 29-Jährige gab in ihrem am Freitag bei Gericht in Los Angeles eingereichten Scheidungsantrag "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Das US-Magazin "People" zitierte eine Quelle aus dem Umfeld der Schauspielerin mit den Worten, das Paar habe "viel darüber gestritten, wie viel Zeit Fox zu Hause verbringt." Während Fox ihre Karriere vorantreiben wolle, habe ihr 13 Jahre älterer Ehemann verlangt, dass sie sich mehr der Familie widmen solle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.