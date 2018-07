Berlin (AFP) Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) besucht am Montag die Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau, vor der es am Wochenende wiederholt Ausschreitungen rechtsgerichteter Demonstranten gegeben hat. Das teilte sein Sprecher Tobias Dünow am Sonntag in Berlin mit. Der SPD-Chef folgt damit demnach einer Einladung von Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU).

