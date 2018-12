Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel verlangt vom Koalitionspartner Union mehr Engagement in der Flüchtlingspolitik. "Ich warne seit über einem Jahr, dass wir in Gefahr geraten, das Problem zu unterschätzen", sagte Gabriel am Sonntag im "Sommerinterview" für die Sendung "ARD-Bericht aus Berlin". Darauf habe die Union bislang nicht "oder nur sehr zurückhaltend reagiert". Inzwischen sei die "Dramatik so groß geworden, dass ich hoffe, dass sich endlich etwas ändert".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.