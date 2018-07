Paris (AFP) Angesichts des Rekordandrangs von Flüchtlingen wollen Deutschland und Frankreich sich für eine gemeinsame europäische Linie einsetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande wollten bei ihrem Treffen am Montag in Berlin "neue Impulse" für eine gemeinsame europäische Antwort auf die Flüchtlingskrise geben, verlautete am Sonntag aus dem Elysée-Palast in Paris. Die bislang gefällten Entscheidungen der EU seien nicht ausreichend, die Krise werde sich nicht "von selbst" beenden.

