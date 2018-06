Berlin (AFP) Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson hatte bei Dreharbeiten in Leipzig für die Marvel-Comic-Verfilmung "Captain America: Civil War" nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" einen Motorradunfall. Die 30-Jährige habe in einer Szene die Kontrolle über die Maschine verloren und sei gegen einen Bordstein gefahren. Das Krad sei dann davongeschlittert und Johannsson auf dem Hinterteil hinterher.

