Berlin (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise gefordert. "Wir haben in Europa die höchsten Asyl-Standards der Welt", sagte Juncker der "Welt am Sonntag". Dies sei in den Gesetzen und Verträgen festgeschrieben. Er mache sich allerdings Sorgen, "dass das immer weniger in unseren Herzen verankert ist", sagte Juncker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.