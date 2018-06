West Bromwich (dpa) - Der FC Chelsea hat im 300. Spiel unter Trainer José Mourinho seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Premier-League eingefahren.

In einer turbulenten Partie samt Premierentreffer von Neuzugang Pedro (20. Minute) und einer Roten Karte für John Terry (54.) wegen einer Notbremse gewannen die Blues am Sonntag mit 3:2 (3:1) bei West Bromwich Albion. Die weiteren Treffer für die West-Londoner erzielten Diego Costa (30.) und Cesar Azpilicueta (42.). James Morrison (35./59.) konnte für die Gastgeber nur zweimal verkürzen. Serge Gnabry wurde in der Schlussphase eingewechselt, konnte die Niederlage des neuen Schlusslichts aber nicht verhindern.

Chelsea verbesserte sich durch den ersten Sieg im dritten Spiel vorerst auf Platz neun der Premier League. Pedro war in dieser Woche vom FC Barcelona nach Chelsea gewechselt. Der vom FC Augsburg verpflichtete Abdul Rahman Baba stand noch nicht im Aufgebot.