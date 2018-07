Sinsheim (SID) - Nach dem Abpfiff philosophierte Philipp Lahm ausgedehnt über die verschiedenen Auslegungen der Schiedsrichter beim (immer noch verbotenen) Handspiel im Fußball. Die Quintessenz seiner Aussagen war, dass es nach wie vor keine einheitliche Linie gebe und die Profis dadurch verunsichert seien.

Damit lag der Weltmeister und Kapitän von Bayern München fraglos richtig, doch mit dem kuriosen Platzverweis für seinen Weltmeister- und Teamkollegen Jerome Boateng (72.) beim 2:1 (1:1) bei 1899 Hoffenheim hatte dies so gar nichts zu tun. An der Entscheidung von Referee Tobias Stieler (Hamburg), der in der hektischen Schlussphase nicht immer den Überblick behalten hatte, gab es nichts zu beanstanden.

Der in der Freistoß-Mauer postierte Boateng ging eindeutig mit dem Ellbogen zum Ball - ganz klar eine Gelbe Karte. Nicht gerade clever von Boateng, der nur wenige Sekunden zuvor schon für ein Foul verwarnt worden war. Dass es am Ende dennoch gut für die Bayern ausging, ist die eine Seite der Medaille. Dass der Innenverteidiger am Samstag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen gesperrt fehlt, ist die andere.