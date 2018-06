Athen (AFP) Über die Ausrufung von vorgezogenen Neuwahlen in Griechenland ist am Wochenende ein heftiger Streit entbrannt. Die Regierung warf Parlamentspräsidentin Zoe Constantopoulou am Sonntag vor, sich "wie ein Diktator" zu verhalten. Zuvor hatte die Politikerin das Verfahren zur Abhaltung von Neuwahlen als "undemokratisch und verfassungswidrig" bezeichnet. Dies wiederum rief auch Präsident Prokopis Pavlopoulos auf den Plan, der die Kritik von Constantopoulou als "rechtlich unbegründet" zurückwies.

