London (AFP) Rund vier Jahre nach der Erstürmung der britischen Botschaft in Teheran wird die diplomatische Vertretung am Sonntag wiedereröffnet. Er werde die Botschaft persönlich wieder eröffnen, teilte Großbritanniens Außenminister Philip Hammond in der Nacht mit. Zeitgleich werde die iranische Botschaft in London ihren Betrieb wieder aufnehmen. "Unsere Beziehungen haben sich seit 2011 verbessert", erklärte Hammond. Die Wahl des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani im Juni 2013 und die Einigung im Atomkonflikt vor einem Monat seien "wichtige Meilensteine".

