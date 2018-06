Teheran (AFP) Großbritanniens Außenminister Philip Hammond ist in der britischen Botschaft in Teheran eingetroffen, die am Sonntag nach fast vier Jahren offiziell wieder eröffnet werden soll. Hammond betrat die Botschaft im Zentrum der iranischen Hauptstadt kurz nach Mittag, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Gemeinsam mit seinem iranischen Kollegen Mohammed Dschawad Sarif will er später eine Pressekonferenz abhalten. Auch die iranische Botschaft in London soll am Sonntag wieder eröffnet werden.

