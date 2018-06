Bogotá (AFP) Weil er seine elfjährige Tochter zum Drogenkurier machen wollte und sie zum Schlucken von Kokain-Kapseln zwang, ist ein Vater in Kolumbien zu mehr als 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach einem Vergleich mit der Staatsanwaltschaft sei Diego Mancilla Aguilar zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Die ihm zur Last gelegten Vergehen lauteten versuchter Mord, Drogenhandel und Anstiftung einer Minderjährigen zu einem Verbrechen.

