Istanbul (AFP) Im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei sind am Sonntag fünf Bürgermeister wegen angeblicher Autonomiebestrebungen in Untersuchungshaft genommen worden. Es handele sich um die beiden Bürgermeister aus dem Bezirk Sur in der Stadt Diyarbakir, das Stadtoberhaupt des Ortes Silvan und die beiden Bürgermeister der an der Grenze zum Irak gelegenen Stadt Hakkari, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen werde vorgeworfen, eine regionale Autonomie unterstützt und somit die "Einheit des Staates" gefährdet zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.