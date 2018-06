Peking (SID) - Sprint-Superstar Usain Bolt hat sich unmittelbar nach seinem 100-m-Triumph bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking bei seinem Leibarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bedankt. "Er hat mir schon oft aus der Patsche geholfen", sagte Bolt nach seinem Sieg gegen Justin Gatlin: "Ich bin glücklich, dass ich ihn habe."

Bolt war zu Beginn der Saison zunächst überhaupt nicht in die Gänge gekommen und hatte sich dann in München beim Arzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Becken behandeln lassen. "Er hat mich zurück auf die Bahn gebracht", sagte Bolt. Auch vor den Olympischen Spielen in London 2012 hatte sich der Jamaikaner von Müller-Wohlfahrt behandeln lassen.

Bolt hatte am Sonntag in Peking in 9,79 Sekunden seinen dritten WM-Titel über 100 m gewonnen. Gatlin lag als Zweiter eine Hundertstelsekunde dahinter. Insgesamt war es Bolts neuntes Gold bei Weltmeisterschaften.