Spa-Francorchamps (dpa) - Für Nico Hülkenberg war der Grand Prix von Belgien schon vor dem Start beendet. Der Emmericher klagte vor dem Erlöschen der Roten Ampeln über einen Verlust an Power an seinem Force India und konnte nicht losfahren.

Daraufhin wurde der Start in Spa-Francorchamps erstmal abgebrochen, Hülkenbergs Formel-1-Wagen musste an die Garage geschoben werden. Für den 28-Jährigen war es der dritte Ausfall in diesem Jahr.