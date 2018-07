Trier (SID) - Die Deutschland-Rallye kämpft für ihr Fortbestehen über 2017 hinaus. "Wir sind bestrebt, dass es auch in Zukunft im Autoland Deutschland einen Rallye-WM-Lauf gibt ? allerdings nur zu vertretbaren Konditionen", sagte Hermann Tomczyk, Sportpräsident des ADAC, am Rande des Rennens am Sonntag.

Für die nächsten zwei Jahre ist die Rallye rund um Trier vertraglich noch sichergestellt. Darüber hinaus kämpft die Veranstaltung gegen die Rallye in Frankreich um den Platz im Rennkalender. Aber nicht nur eine Reduzierung von bisher 13 auf zwölf, sondern auch eine Aufstockung auf 14 WM-Läufe ist möglich.