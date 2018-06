Spa-Francorchamps (dpa) - Lewis Hamilton startet auch in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause als großer Favorit. Der Brite geht als Erster in den Grand Prix von Belgien und peilt seinen sechsten Saisonsieg an. Mercedes-Stallrivale Nico Rosberg musste sich Hamilton wieder einmal in der Qualifikation geschlagen geben und nimmt das Rennen von Rang zwei in Angriff. Sebastian Vettel muss seine Aufholjagd im Ferrari von Position acht aufnehmen. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg will von Platz elf noch in die Punkte fahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.