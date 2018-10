Bath (SID) - Weltmeisterin Lena Schöneborn hat bei den Europameisterschaften der Modernen Fünfkämpfer die erfolgreiche Titelverteidigung im Einzel verpasst. Die 29 Jahre alte Bonnerin holte zum Abschluss der EM im britischen Bath die Bronzemedaille und lag mit 1361 Punkten nur knapp hinter der neuen Europameisterin Laura Asadauskaite (Litauen/1371) und der Französin Elodie Clouvel (1368).

Janine Kohlmann (Potsdam/1329) wurde Sechste und löste damit ihr Ticket für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Annika Schleu (1239) landete auf Rang 28, an der Seite von Schöneborn hatte die Berlinerin Schleu am Mittwoch den Titel in der Staffel gewonnen. In der Teamwertung belegte das deutsche Trio mit 3929 Punkten den zweiten Platz hinter Großbritannien (3960).