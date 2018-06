Mailand (SID) - Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat seinen Titel über die 5000-m-Langstrecke bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Mailand erfolgreich verteidigt. Der 27-Jährige aus Potsdam setzte sich vor dem Spanier Manuel Antonio Campos durch. In der nicht-olympischen Disziplin hatte Brendel auch schon 2013 bei der Heim-WM in Duisburg triumphiert.

Für Brendel war es in Italien die zweite Goldmedaille. Am Samstag hatte er schon über seine olympische 1000-m-Paradestrecke seinen Titel aus dem Vorjahr in Moskau wiederholt.