Damaskus (AFP) Die Extremisten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben den Leichnam des früheren Chef-Archäologen der antiken syrischen Oasenstadt Palmyra nach Angaben seines Sohnes nach der Enthauptung geschändet. Ihm sei von Augenzeugen berichtet worden, dass eine Gruppe von IS-Kämpfern die Leiche "in Stücke schnitt", nachdem sie einen Tag lang an einem Pfosten aufgehängt gewesen war, sagte Mohammed al-Assaad am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Ermordung des 82-jährigen Archäologen Khaleed al-Assaad hatte international für Entsetzen gesorgt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.