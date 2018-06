Dhaka (AFP) Ein Gericht in Bangladesch hat am Montag die Ausstrahlung des Films "Rana Plaza" im In- und Ausland für sechs Monate untersagt. Der Film thematisiert den Einsturz des gleichnamigen Fabrikkomplexes in der Hauptstadt Dhaka 2013 und damit eine der schwersten industriellen Katastrophen der Welt.

