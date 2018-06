Tokio (dpa) - Die Aktienbörsen in Japan und China haben zum Wochenauftakt massive Verluste verbucht. Nach den heftigen Abschlagen an der Wall Street stürzte der Nikkei-Index in Tokio erstmals seit fünf Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 19 000 Punkten. Auch die Börsen in China stürzten gleich zum Handelsauftakt tief in den Keller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.