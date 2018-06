Frankfurt/Main (dpa) - Die weltweit drastisch eingetrübte Börsenstimmung hat den deutschen Aktienmarkt deutlich ins Minus gestürzt. Der Dax wurde erneut von Wirtschaftssorgen rund um China tief in den Abwärtsstrudel gerissen. Er schloss nicht nur erstmals seit Januar wieder unter der Marke von 10 000 Punkten, sondern war nach einem tiefroten Handelsstart an der New Yorker Wall Street sogar kurzzeitig deutlich unter 9400 Punkte gefallen und hatte knapp 8 Prozent eingebüßt. Mit einem Abschlag von 4,70 Prozent auf 9648 Punkten ging der deutsche Leitindex aus dem Tag.

