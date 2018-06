Nairobi (AFP) Amnesty International hat dem Geheimdienst in Burundi vorgeworfen, vor der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Pierre Nkurunziza Oppositionelle gefoltert zu haben. Der Geheimdienst SNR und die Polizei hätten seit April Menschen, die der Teilnahme an Protesten gegen die Kandidatur Nkurunzizas verdächtigt wurden, misshandelt und gefoltert, schrieb die Menschenrechtsorganisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Demnach setzte die Polizei Schlagstöcke und Kabel ein, während der SNR Häftlinge mit Metallstangen schlug und ihren Kopf "unter dreckiges Wasser" drückte.

