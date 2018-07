New York (AFP) Nach den Börsen in Asien und Europa sind am Montag auch die Finanzmärkte in den USA auf Talfahrt gegangen. An der New Yorker Wall Street stürzte der Leitindex Dow Jones kurz nach Börsenöffnung um tausend Punkte ab, bevor er sich wieder etwas erholte und 15 Minuten nach Börsenbeginn bei 15.917 Punkten mit 3,30 Prozent im Minus stand. Der breiter gefasste Index S&P 500 gab um 3,18 Prozent nach, der Technologieindex Nasdaq brach zunächst um fast acht Prozent ein und lag nach 15 Minuten noch mit 3,84 Prozent im Minus.

