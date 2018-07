Berlin (AFP) Als Reaktion auf die harte Fernbuskonkurrenz im Personenverkehr baut die Deutsche Bahn ihr eigenes Busgeschäft aus: Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft BEX übernimmt sie alle Anteile an der BerlinLinienBus GmbH, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. BEX besaß bisher 65 Prozent des Stammkapitals und erwarb die restlichen Anteile nun vom bisherigen Anteilseigner Haru-Reisen. Über die Investitionssumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.