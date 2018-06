Berlin (AFP) Sorgen um die sich abkühlende chinesische Konjunktur und die Folgen für die Weltwirtschaft haben die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Nach heftigen Verlusten an den asiatischen Handelsplätzen sackten auch die europäischen Börsen stark ab. Der Deutsche Aktienindex (Dax) schloss mit 4,70 Prozent im Minus. In den USA gingen die Kurse auch wegen eines neuen Rekordtiefs beim Ölpreis in den Keller.

