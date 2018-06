Berlin (AFP) Viele Flüchtlinge in Deutschland könnten nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hierzulande eine Ausbildung absolvieren. "Ein Viertel aller Asylbewerber in Deutschland war 2014 zwischen 16 und 25 Jahren alt. Das ist ein erhebliches Potenzial für die Ausbildung", sagte Schweitzer der "Berliner Morgenpost" vom Montag. Die Bundesregierung solle hier unterstützend eingreifen. So sollten Flüchtlinge während einer Ausbildung und in den zwei Jahren danach nicht abgeschoben werden dürfen, forderte Schweitzer.

