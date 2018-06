Washington (AFP) Der US-Soldat Spencer Stone, der sich in dem französischen Thalys-Zug einem schwerbewaffneten Angreifer entgegenstellte und verletzt wurde, soll zur Behandlung nach Deutschland kommen. Stone werde gemeinsam mit seinem Kameraden Alek Skarlatos, der ebenfalls den 25-jährigen Marokkaner zu überwältigen half, noch im Lauf des Tages nach Deutschland reisen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Montag in Washington mit. Stone soll demnach im US-Militärkrankenhaus im rheinland-pfälzischen Landstuhl medizinisch versorgt werden. Der 23-Jährige war von dem Angreifer mit einem Teppichmesser am Arm verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.