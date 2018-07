Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor dem Hintergrund der anhaltenden Kämpfe in der Ostukraine zur Einhaltung der Friedensvereinbarungen von Minsk gemahnt. "Wir sind zusammengekommen, um Minsk umzusetzen und nicht, um Minsk in Frage zu stellen", sagte Merkel am Montag nach einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Hollande und dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko in Berlin. Es müsse "alles dafür getan werden", dass der in dem Abkommen vereinbarte Waffenstillstand "Realität wird".

