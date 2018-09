Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die wiederholten Ausschreitungen an dem Asylbewerberheim im sächsischen Heidenau als "beschämend" kritisiert. "Die Bundeskanzlerin und die gesamte Bundesregierung verurteilen die gewaltsamen Ausschreitungen und die aggressive fremdenfeindliche Stimmung auf das Schärfste", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag vor Journalisten in Berlin. "Es ist abstoßend, wie Rechtsextreme und Neonazis versuchen, ihre dumpfen Hassbotschaften zu verbreiten. Wer so handelt wie die Gewalttäter von Heidenau, stellt sich weit außerhalb unserer Rechtsordnung."

