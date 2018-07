Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die rechtsextremen Ausschreitungen vor einer Asylbewerberunterkunft in Heidenau "auf das Schärfste" verurteilt. "Es ist abstoßend, wie Rechtsextreme und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden", sagte sie am Montag in Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel forderte bei einem Besuch vor Ort die volle Härte des Gesetzes für rechtsextreme Randalierer.

