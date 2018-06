Berlin (AFP) Deutschland und Frankreich haben eine europäische Antwort auf die derzeitige Flüchtlingskrise gefordert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Montag in Berlin, es gebe zwar in weiten Teilen Europas ein gemeinsames Asylrecht, dieses werde aber "zurzeit nicht umgesetzt". "Deutschland und Frankreich erwarten, dass alle Mitgliedstaaten die vollständige Umsetzung des Asylrechts realisieren." Darauf müsse auch die EU-Kommission hinwirken.

