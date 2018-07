Berlin (AFP) Nach dem Zwischenfall mit einem schwer bewaffneten Mann in einem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Amsterdam und Paris hat auch in Deutschland eine Diskussion um die Verbesserung der Sicherheit durch mitreisende Polizisten begonnen. Der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, äußerte sich am Montag mit Blick auf die Personalsituation bei der Bundespolizei allerdings zurückhaltend zu derartigen Überlegungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.