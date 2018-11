Kiew (AFP) Vor dem Ukraine-Spitzentreffen in Berlin hat Russland nach ukrainischen Angaben "drei große Militärkonvois" in die Ostukraine geschickt. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte am Montag bei einer Militärparade zum Unabhängigkeitstag in Kiew, Moskau haben den prorussischen Rebellen im Osten der Ukraine insgesamt "bis zu 500 Panzer, 400 Artilleriesysteme und 950 gepanzerte Fahrzeuge geliefert".

