Berlin (AFP) Der schwerbewaffnete Angreifer in einem Thalys-Schnellzug von Amsterdam nach Paris ist einem Medienbericht zufolge im Mai auf dem Flughafen Berlin-Tegel intensiv kontrolliert und befragt worden. Der 25-jährige Ayoub El Khazzani sei am 10. Mai von Berlin nach Istanbul geflogen, berichtete die RBB-"Abendschau" am Montag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Es sei aber nichts Verdächtiges gefunden worden. Der Bundespolizei habe die rechtliche Handhabe gefehlt, El Khazzani festzuhalten. Deshalb habe der Marokkaner das Land verlassen dürfen.

