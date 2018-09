Hamburg (AFP) Während eines Speedboat-Rennens auf der Unterelbe hat sich ein 34-jähriger Pilot bei einem Unfall schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann sei am Sonntag bei einem Wendemanöver über Bord gegangen und von einem nachfolgenden Boot überfahren worden, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Dessen Pilot habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Auch sein Schutzhelm habe den im Wasser Treibenden nicht vor Verletzungen bewahrt.

