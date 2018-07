Berlin (AFP) Direktvertriebsunternehmen wie der Haushaltswarenanbieter Tupperware oder der Staubsaugerproduzent Vorwerk haben ihren Gesamtumsatz im vergangenen Jahr um fünf Prozent gesteigert. Er erhöhte sich auf 15,3 Milliarden Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Umsatz von 14,6 Milliarden erzielt wurde, wie der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD) am Montag mitteilte. Direktvertrieb ist der persönliche Verkauf außerhalb von Geschäftsräumen, zum Beispiel in der Wohnung, am Arbeitsplatz, auf Messen oder Märkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.