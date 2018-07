Wiesbaden (AFP) Die große Mehrheit der in Deutschland praktizierenden Ärztinnen und Ärzte hat die 50-Jahr-Marke überschritten. Ende vergangenen Jahres waren 65 Prozent der in Praxen tätigen Ärzte mindestens 50 Jahre alt, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Gut ein Viertel (26 Prozent) dieser Mediziner war 60 Jahre oder älter.

