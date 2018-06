Lille (AFP) Bei dem Versuch, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen, ist am Montag ein junger Flüchtling schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten sich gegen 10.00 Uhr morgens an den Bahnsteigen am Eurotunnel um den Verletzten gekümmert, teilte die Präfektur von Nord-Pas-de-Calais mit. Der 22-Jährige aus Eritrea sei nach Calais ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Nach Angaben der Rettungskräfte erlitt er Kopfverletzungen und innere Blutungen. Offenbar wurde er von einem Zug erfasst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.