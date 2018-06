London (dpa) - Die beiden englischen Topteams FC Arsenal und FC Liverpool haben sich in der Premier League unentschieden getrennt. Die Partie endete in London torlos 0:0. Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil zeigte im Arsenal-Trikot eine ordentliche Leistung. Abwehrspieler Per Mertesacker kam nicht zum Einsatz. Nach dem Abschluss des dritten Spieltags steht Arsenal mit nur einem Sieg auf Platz neun. Der FC Liverpool teilt sich den dritten Platz mit Manchester United.

