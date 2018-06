Athen (AFP) Nachdem die konservative Nea Dimokratia mit dem Versuch der Bildung einer Regierung gescheitert ist, hat in Griechenland nun die Syriza-Abspaltung Volkseinheit den Auftrag dafür erhalten. Der Chef der erst am vergangenen Freitag gegründeten Gruppierung, Panagiotis Lafazanis, wurde am Montag von Präsident Prokopis Pavlopoulos offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Gruppierung im Parlament ausreichend Koalitionspartner findet, so dass vorgezogene Neuwahlen im September immer wahrscheinlicher werden.

