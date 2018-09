London (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen haben bei der Europameisterschaft in London das Halbfinale erreicht. Zwei Tage nach dem 4:0-Auftakterfolg über Italien kam die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders beim knappen, aber verdienten 2:1 (1:0) gegen Schottland zum zweiten Sieg.

Die Hamburgerinnen Eileen Hoffmann (18.) und Marie Mävers (42.) erzielten die Tore für die DHB-Auswahl. Deutschlands Gruppengegner England gewann im Anschluss gegen Italien mit 2:0 und zog nach Punkten mit der deutschen Mannschaft gleich. Im letzten Gruppenspiel am Mittwoch kämpfen EM-Titelverteidiger Deutschland und England um den Gruppensieg.

"Wir sind jetzt erst mal mega erleichtert, bei der EM ist ja immer das Halbfinale das große Ziel", sagte Franzisca Hauke, die diesmal als Mannschaftsführerin auflief. "Es war nicht das schönste Spiel, aber auch so eine Partie muss man immer auch erst mal gewinnen."

Bei leichtem Dauerregen übernahmen die Europameisterinnen von Beginn an das Kommando. Die Schottinnen bauten ein Abwehrbollwerk auf, hinter dem in Amy Gibson eine reaktionsschnelle Torfrau stand. Bei Deutschlands Führung war sie aber machtlos, denn Hoffmann musste Anne Schröders feine Vorlage nur vollenden. Bei insgesamt 14 Versuchen im Schusskreis fiel die deutsche Pausenführung allerdings zu knapp aus.

Nach dem Wechsel kamen die Schottinnen kurz etwas auf. Mülders war unzufrieden und feuerte sein Team an der Seitenlinie immer wieder an. Mit Erfolg, denn Mävers steuerte den erlösenden zweiten Treffer bei. In Unterzahl kassierten die Deutschen dann noch den Gegentreffer, brachten den wichtigen Erfolg aber mit Geschick über die Zeit.

