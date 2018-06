London (dpa) - Schon das Gerücht ist ein Schock für Millionen Teenager weltweit: Die britisch-irische Boyband One Direction will sich angeblich für mindestens ein Jahr eine Auszeit nehmen. Die Boulevardzeitung "The Sun" und das Promiportal "People.com" berichten, die vier Bandmitglieder wollten sich Solo-Projekten widmen. Eine Trennung der Erfolgsband sei allerdings kein Thema, es gebe auch kein "böses Blut". Ein Sprecher wollte die Gerüchte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

