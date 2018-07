Bamako (AFP) Der Friedensprozess zwischen der malischen Regierung und Tuareg-Gruppen im Norden des Landes hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Das Bündnis Koordination der Bewegungen des Azawad (CMA), ein Zusammenschluss mehrerer Tuareg-Gruppen, setzte seine Beteiligung an einer Kommission zur Überprüfung des Friedensprozesses aus, wie ihr Vertreter Sidi Brahim Ould Sidati am Sonntag sagte. Dies gelte so lange, bis sich die regierungstreuen Gruppen aus der Stadt Anéfis, rund 120 Kilometer südlich der CMA-Hochburg Kidal, zurückgezogen hätten.

