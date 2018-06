Kathmandu (AFP) In Nepal sind am Montag Proteste gegen die geplante neue Verfassung eskaliert. Nach Behördenangaben gingen in der westlichen Stadt Tikapur mit Speeren und Äxten bewaffnete Demonstranten auf die Ordnungskräfte los, mindestens acht Polizisten wurden getötet. Etwa 40 weitere Sicherheitskräfte wurden den Angaben zufolge verletzt. Ein Mitglied einer Polizeimiliz wurde bei lebendigem Leib angezündet - es war zunächst unklar, ob er den Angriff überlebte.

