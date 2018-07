Den Haag (AFP) Russland soll den Niederlanden Schadensersatz für die vorübergehende Beschlagnahmung des Greenpeace-Schiffs "Arctic Sunrise" zahlen. Ein Berufungsgericht in Den Haag entschied am Montag, dass Moskau für die "materiellen" Schäden am Schiff und die "immateriellen" Beeinträchtigungen der Besatzung aufkommen müsse. Die russische Küstenwache hatte den Eisbrecher am 18. September 2013 in internationalen Gewässern aufgebracht und die 30 Greenpeace-Aktivisten und Journalisten an Bord festgenommen. Die unter niederländischer Flagge fahrende "Arctic Sunrise" wurde nach Murmansk geschleppt.

