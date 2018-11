Abuja (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den friedlichen demokratischen Machtwechsel in Nigeria gelobt und dem Land im Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram den Rücken gestärkt. Unter seinem neuen Präsidenten Muhammadu Buhari habe Nigeria "größere Stabilität und Frieden" erreicht", sagte Ban am Montag in Abuja. Im Mai hatte Buhari Goodluck Jonathan an der Staatsspitze abgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.